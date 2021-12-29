Житель Колпино подозревается в убийстве и покушении на изнасилование в преддверии Нового года

Мужчина, по предварительным данным, задушил своего собутыльника.

В отношении жителя Колпинского района возбудили сразу три уголовных дела после его возможных преступлений в преддверии Нового года. Как узнал Piter.TV, 48-летний мужчина подозревается в убийстве, а также насильственных действиях сексуального характера и покушении на изнасилование.

В полицию утром 1-го января позвонила сожительница подозреваемого. По ее словам, мужчина, похоже, убил своего знакомого во время распития спиртного в ночь с 30 на 31 декабря. Погибшим оказался 33-летний житель Самарской области, его задушили.

Оказалось, что это еще не все. Позже к правоохранителям обратилась другая женщина. Она сообщила о том, что вечером 30-го декабря к ней в гости заявился знакомый и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера и пытался изнасиловать.

Следственный отдел по Колпинскому району СК РФ возбудил сразу три уголовных дела. Подозреваемого задержали. В прошлом у него были проблемы с законом.

Ранее Piter.TV писал о том, что 28-летний мужчина подозревается в изнасиловании пенсионерки на Бухарестской улице.

Фото: Piter.TV