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28-летний мужчина подозревается в изнасиловании пенсионерки на Бухарестской улице
Сегодня, 10:18
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28-летний мужчина подозревается в изнасиловании пенсионерки на Бухарестской улице

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В полицию обратился сосед потерпевшей.

Пенсионерку увезли в больницу после изнасилования в коммунальной квартире на Бухарестской улице. Полиция задержала "по горячим следам" 28-летнего подозреваемого.

По информации Piter.TV, преступление произошло 1 января в одном из корпусов дома №94. Потерпевшей оказалась 60-летняя женщина. По предварительным данным, в полицию обратился ее сосед. У пенсионерки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, гематомы костей носа и другие травмы. Она находится в НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе в тяжелом состоянии. 

На месте преступления был задержан неработающий 28-летний мужчина. Он проживает в Красноярском крае. На данный момент подозреваемый находится в спецприемнике. Расследование продолжается. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Ленобласти задержан находящийся в розыске по подозрению в изнасиловании приемной дочери. 

Фото: Piter.TV

Теги: изнасилование, пенсионерка, происшествие
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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