В порту Петербурга задержали мужчин, подозреваемых в хищении 30 кг окуня

Работник подрядной организации во время разгрузки спрятал 30 килограммов окуня в раздевалку.

Два петербуржца, пытавшиеся украсть рыбу в порту, могут отправиться в тюрьму на 5 лет. Об этом сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД РФ по Северо-Западу.

Работник подрядной организации во время разгрузки спрятал 30 килограммов окуня в раздевалку. По окончании смены он с напарником попытался вывезти рыбу с территории порта. Мужчин задержала охрана.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело.

Пойманного в июне за кражу велосипеда мужчину изобличили ещё в двух преступлениях.

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