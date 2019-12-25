В порту Петербурга задержали мужчин, подозреваемых в хищении 30 кг окуня

Два петербуржца, пытавшиеся украсть рыбу в порту, могут отправиться в тюрьму на 5 лет. Об этом сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД РФ по Северо-Западу.
Работник подрядной организации во время разгрузки спрятал 30 килограммов окуня в раздевалку. По окончании смены он с напарником попытался вывезти рыбу с территории порта. Мужчин задержала охрана.
В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело.
Пойманного в июне за кражу велосипеда мужчину изобличили ещё в двух преступлениях.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все