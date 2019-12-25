12 апреля погода в Петербурге побьет новый рекорд весны

Температура воздуха сегодня поднимется до +16…+18 градусов.

В понедельник, 12 апреля, погоду в Петербурге будет формировать теплый сектор атлантического циклона "Вилкен", центр которого выйдет на Скандинавию. При переменной облачности обойдется без дождей, а температурный фон окажется существенно выше нормы. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, сегодняшний день станет самым теплым с начала года. Температура воздуха в городе поднимется до +16…+18 градусов, в Ленобласти до +14…+19. Ветер подует с юга со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.

Стоит отметить, что пока самым теплым днем 2021 года является 28 марта, когда столбики термометров показали +14,3 градусов.

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Фото: Piter.TV