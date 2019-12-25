Долгожданная прохлада пришла в Петербург 19 июля

Сегодня столбики термометров покажут +21…+26 градусов.

В понедельник, 19 июля, на погоду в Петербурге окажет влияние тыловая часть уходящего циклона. В западной половине региона существенных осадков не ожидается, а вот на востоке области пройдут кратковременные дожди. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Температура воздуха в городе в этот день составит +23…+25 градусов. В Ленобласти ожидается +21…+26. Ветер подует с северо-запада со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.

В ближайшие дни в городе продолжат идти кратковременные дожди. Столбики термометров будут держаться на отметке +22…+24 градусов.

Ранее ученые назвали две теории аномальной жары в Петербурге этим летом.

Фото: Instagram / skuchugurin