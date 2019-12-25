В понедельник Петербург попал под влияние обширного циклона

В этот день температура воздуха составит +17…+19 градусов.

В понедельник, 7 сентября, Петербург окажется под влиянием тыловой части обширного циклона, оккупировавшего северо-запад Европейской России. Его стараниями в городе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Температура воздуха в этот день составит +17…+19 градусов. В Ленобласти ожидается +15…+20 градусов тепла. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

Ранее Гидрометцентр предупредил о заморозках в некоторых регионах России.

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