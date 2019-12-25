В понедельник температура воздуха в Петербурге превысит многолетние значения

Столбики термометров сегодня покажут +23…+25 градусов.

В понедельник, 17 мая, синоптическую ситуацию в Петербурге определит гребень антициклона, который сделает погоду в городе преимущественно солнечной и сухой. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, сегодня температура воздуха в Петербурге на 5-6 градусов превысит средние многолетние значения. Столбики термометров в городе покажут +23…+25 градусов, в Ленобласти +22…+27.

Ветер подует с юго-востока со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.

Синоптик добавил, что в ночь на 18 мая в Петербурге пройдут короткие дожди.

Ранее петербургский диетолог назвал лучшее время для завтрака.

Фото: Instagram / olga__shiriaeva