В понедельник температура в Петербурге превысит климатическую норму

В этот день в городе ожидается +24…+26 градусов.

В понедельник, 22 июня, синоптическую ситуацию в Петербурге сформирует антициклон, благодаря которому в городе сохранится спокойная погода с переменной облачностью и полным отсутствием осадков. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

В этот день температурный фон в Северной столице на 3-4 градуса превысит климатическую норму. В городе столбики термометров поднимутся до +24…+26 градусов. В Ленобласти потеплеет до +22…+27 градусов.

Ветер будет дуть с востока со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее мы писали, что петербуржцы спасаются от жары на пляже у Южной дороги.

Фото: pixabay.com