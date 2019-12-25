В понедельник Петербург останется во власти антициклона

Температура воздуха в этот день поднимется до плюс 26-28 градусов.

В понедельник, 15 июня, Петербург останется во власти антициклона. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

При переменной облачности сегодня обойдется без дождей. Солнечные лучи продолжат процессы повышения температурного фона.

В этот день столбики термометров в городе на Неве поднимутся до плюс 26-28 градусов. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление начнет падать и составит 763 мм рт. ст., что пока выше нормы.

Ранее мы писали, что торговые центры в Петербурге откроют лишь в конце июля.

Фото: pixabay.com