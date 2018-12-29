В понедельник в Петербург придет тепло

Столбик термометра поднимется до плюс 1 °С.

Рабочая неделя в Петербурге начнется с потепления. Так, в понедельник, 14 января, синоптики прогнозируют плюсовую температуру. Об этом говорят специалисты городского Гидрометцентра.

Сегодня в Северной столице ожидается мокрый снег. По словам синоптиков, ветер будет дуть с юго-восточной стороны со скоростью до 3 м/с. Столбик термометра днем поднимется до плюс 1 °С.

Специалисты предупредили автомобилистов, что из-за снега на дорогах города и области возможны заносы. Поэтому следует соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Добавим, что тепло в Петербурге задержится ненадолго. Уже в среду похолодает до минус 4 °С.

Ранее Комитет по благоустройству Петербурга показал, какие мышцы тренирует уборка снега лопатой.

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