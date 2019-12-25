Дольщик добился от строительной компании 1,5 миллиона рублей неустойки

Застройщик не сдал дом в срок.

Петербуржец добился неустойки со строительной организации за слишком долгое ожидание сдачи своей квартиры в Московском районе города. Как сообщили в пресс-службе УФССП, приставы помогли мужчине получить 1,5 млн рублей.

Взыскать неустойку с организации постановил Фрунзенский районный суд. Как выяснилось, петербуржец заключил с застройщиком договор купли-продажи в строящемся доме на Варшавской улице и выплатил все 9,5 млн за будущее жилье. Однако компания не сдала объект в срок и, согласно решению суда, должна была выплатить помимо неустойки штраф и компенсацию морального вреда. Полтора миллиона рублей удержали с банковского счета застройщика и затем перевели взыскателю.

Отмечается, что в минувшем апреле похожий сценарий произошел в Ленобласти, где силами приставов женщина добилась от застройщика почти 2,9 млн рублей за нарушение срока передачи квартиры.

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Фото: PIter.TV