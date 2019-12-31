В полиции задержали мужчин, которые подожгли машину на проспекте Шаумяна

Злоумышленники планировали преступление заранее.

В субботу, 22 февраля, стало известно, что в полиции задержали двух мужчин, ответственных за поджог автомобиля марки "Mercedes-Benz" на проспекте Шаумяна. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Согласно информации, подозреваемыми стали неработающий уроженец республики Таджикистан и безработный уроженец Грузии.

Пожар произошел в среду, 19 февраля. Пламя не только полностью уничтожило упомянутую легковушку, но перекинулось на соседний автомобиль, марки "BMV X3", который серьезно пострадал. Считается, что злоумышленники заранее установили время и место парковки машины и добрались до нужной точки на своем автомобиле, оборудованным техникой для продажи заварного кофе. С собой поджигатели привезли канистру с горючим, с помощью которого и совершили поджог.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение чужого имущества".

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Фото: pexels