В ходе досмотра багажа были изъяты 26 полимерных свертков с наркотическими средствами.

В поезде Москва – Владивосток задержали наркокурьера, который перевозил 25 кг синтетических наркотиков. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

В опубликованном сообщении отмечается, что 42-летний житель Комсомольска-на-Амуре ранее был судим. В ходе досмотра двух чемоданов, которые были при нем, изъяты 26 полимерных свертков с наркотическими средствами.

Также следователи выяснили, что мужчина работал курьером-перевозчиком на один из интернет-магазинов. Ему помогала сестра вести переписку от имени брата с оператором магазина. Им предъявлено обвинение по статье "сбыт или пересылку наркотических средств в особо крупном размере". Мужчина будет дожидаться окончания расследования в следственном изоляторе.

Ранее мы сообщали, что в Москве трех женщин задержали за попытку продать младенца.

Видео: Telegram / Дальневосточная полиция