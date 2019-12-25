В подмосковном Ногинске сын изрешетил голову отца из травмата

Мужчина выжил, но прооперирован и находится без сознания.

Сегодня, 6 февраля, 40-летний сын всадил в голову отца 14 пуль.

ЧП произошло в Ногинске Московской области. 40-летний мужчина приехал домой к 61-летнему отцу домой. Для мужчины это сын от первого брака. Когда он открыл дверь, сын начал стрелять в голову отца. После содеянного молодой мужчина скрылся, но вскоре был задержан сотрудниками МВД.

Дома находилась жена потерпевшего, которая и вызвала скорую и полицию. Мужчину в срочном порядке госпитализировали. Ему сделана операция. Медики сообщили, что в голову пенсионера было выпущено не менее 14 пуль. Сейчас мужчина еще без сознания.

Сегодня ранее: В Домодедово отец с опухолью мозга зарезал 13-летнего сына.

Фото: Piter.TV