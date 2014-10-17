Пожарные спасают людей из задымленных помещений.

В подмосковном Фрязино тушат пожар в административном здании. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб.

Инцидент произошел на территории научно-исследовательского института "Платан". Пожарные спасают людей из задымленных помещений. В пресс-службе МЧС уточнили, что в здании могут находиться девять человек. Одного эвакуировали по лестничным маршам. Выясняются обстоятельства пожара.

Ранее мы сообщали, что в Москве вспыхнул пожар в здании Митинского радиорынка.

Видео: Соцсети