В подмосковном Дмитрове овчарка изувечила 8-летнего ребенка

Собака напала на ребенка 5 июля, сейчас стали известны подробности инцидента.
По версии следствия, которые по факту нападения овчарки на ребенка ведут проверку, 5 июля 2019 года овчарка вырвалась из ошейника, сбежала от хозяина и напала на 8-летнего мальчика, причинив ему множественные ранения. Мальчика в срочном порядке доставили в больницу, где у него диагностированы перелом предплечья и множественные укушенные раны плеча и шеи.
В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств происшествия.
СУ СК РФ по Московской области
По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.
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Фото: pixabay
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