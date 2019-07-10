В Новой Москве в отеле задушена молодая девушка

В одном из отелей в Новой Москве обнаружено тело молодой девушки с признаками насильственной смерти.
Сообщается, что в номере отеля обнаружили мертвую девушку 1996 года рождения. Приехавшие на место сотрудники правоохранительных органов при первичном осмотре установили, что девушка умерла в результате насильственной смерти путем асфиксии (удушение). По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по статье "убийство".
В настоящее время следователи и криминалисты устанавливают картину произошедшего. Допрашиваются сотрудники отеля, изучаются камеры видеонаблюдения.
СУ СК РФ по г.Москва
Расследование уголовного дела продолжается.
Видео: Следком
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