Петербуржцы смогут уплыть с Морского вокзала в Финляндию только после благословения Бабы Пени

На паром "Принцесса Анастасия" смогут сесть только те пассажиры, у которых нет задолженностей перед государством.

В четверг, 16 августа, на Морском вокзале Петербурга судебные приставы, сотрудники "Петроэлектросбыта" и транспортной полиции проведут совместную акцию. Специалисты проверят у пассажиров, отправляющихся в Финляндию на пароме "Принцесса Анастасия", документы. Об этом сообщает пресс-служба энергетической компании.

Также приставы узнают о задолженностях петербуржцев. Например, если у горожан есть долги за электроэнергию, они не смогут выехать из страны. Кроме того, сотрудники "Петроэлектросбыта" расскажут петербуржцам об удобных способах оплаты электроэнергии и о том, как погасить задолженности.

Те, кто успешно пройдет проверку, ждет путешествие из Петербурга в Финляндию. В плавание горожан отправит Баба Пеня — героиня художника Николая Копейкина. Для самых маленьких путешественников она подготовила небольшие сюрпризы.

Ранее мы писали, что петербургская предпринимательница погасила долги ради поездки за рубеж.

Фото: пресс-служба "Петроэлектросбыта"