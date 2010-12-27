Россияне смогут добровольно застраховать свое жилье от чрезвычайных ситуаций.

В квитанциях за ЖКХ появится новая строка — добровольное страхование жилья от чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщили "Известия".

Отмечается, что наличие страховки не отменит социальных выплат от государства и права на получение нового жилья в случае разрушения старого.

Новый законопроект вступит в силу 4 августа. Его испробуют на семи пилотных субъектах России — Тюменской, Свердловской, Тверской, Ленинградской, Новосибирской областях, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Размер страховки будет определять Центробанк.

Ранее Банк России сообщил о снижении инфляции в Петербурге.

Фото: Piter.TV