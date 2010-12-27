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В квитанциях за ЖКХ появится новая строка
Сегодня, 16:21
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Alena_Zinovieva

В квитанциях за ЖКХ появится новая строка

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Россияне смогут добровольно застраховать свое жилье от чрезвычайных ситуаций.

В квитанциях за ЖКХ появится новая строка — добровольное страхование жилья от чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщили "Известия".

Отмечается, что наличие страховки не отменит социальных выплат от государства и права на получение нового жилья в случае разрушения старого.

Новый законопроект вступит в силу 4 августа. Его испробуют на семи пилотных субъектах России — Тюменской, Свердловской, Тверской, Ленинградской, Новосибирской областях, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Размер страховки будет определять Центробанк.

Ранее Банк России сообщил о снижении инфляции в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: добровольное страхование, жкх, оплата жкх
Категории: Лента новостей, Новости России,

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