В квитанциях за ЖКХ появится новая строка — добровольное страхование жилья от чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщили "Известия".
Отмечается, что наличие страховки не отменит социальных выплат от государства и права на получение нового жилья в случае разрушения старого.
Новый законопроект вступит в силу 4 августа. Его испробуют на семи пилотных субъектах России — Тюменской, Свердловской, Тверской, Ленинградской, Новосибирской областях, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Размер страховки будет определять Центробанк.
Ранее Банк России сообщил о снижении инфляции в Петербурге.
Фото: Piter.TV
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