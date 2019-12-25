В супермаркете на Просвещения мужчина пытался украсть 4 батона колбасы

Также мужчина прихватил дрель. Ущерб составил 4 154 рубля.

Попытку вынести четыре батона колбасы пресекла охрана "Окея" на проспекте Просвещения. Об этом стало известно Piter.TV.

Накануне около 11:00 в указанном супермаркете 36-летний неработающий житель Ростовской области открыто похитил говядину, и три батона сырокопченой колбасы разных марок. Также мужчина прихватил дрель-шуруповерт с аккумулятором Bosсh. Злоумышленник пытался скрыться, но его задержал охранник. Ущерб составил 4 154 рубля.

Грабитель передан сотрудникам полиции. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж). Охраннику пришлось обратиться в травмпункт.

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