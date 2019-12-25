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В супермаркете на Просвещения мужчина пытался украсть 4 батона колбасы
Сегодня, 10:57
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nastya960

В супермаркете на Просвещения мужчина пытался украсть 4 батона колбасы

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Также мужчина прихватил дрель. Ущерб составил 4 154 рубля.

Попытку вынести четыре батона колбасы пресекла охрана "Окея" на проспекте Просвещения. Об этом стало известно Piter.TV.

Накануне около 11:00 в указанном супермаркете 36-летний неработающий житель Ростовской области открыто похитил говядину, и три батона сырокопченой колбасы разных марок. Также мужчина прихватил дрель-шуруповерт с аккумулятором Bosсh. Злоумышленник пытался скрыться, но его задержал охранник. Ущерб составил 4 154 рубля.

Грабитель передан сотрудникам полиции. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж). Охраннику пришлось обратиться в травмпункт.

На Васильевском острове у мужчины украли 4000 масок на 156 тысяч рублей.

Фото: pixabay 

 

Теги: грабеж
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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