В петербургском роддоме №18 открылся новый дневной стационар на 25 мест

В дневном стационаре провели ремонт и поставили новое оборудование.

В родильном доме № 18 в Петербурге накануне открылся новый дневной стационар. В открытии отделения участвовал вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев. Об этом сообщила пресс-служба вице-губернатора.

В дневном стационаре на 25 мест провели ремонт и поставили новое оборудование – современные аппараты УЗИ и аппараты для регистрации сердечной деятельности плода. В каждой палате есть телевизоры.

Всего дневной стационар может принимать каждый день до 79 женщин с различными патологиями беременности.

Дело о нарушении санитарных норм в отношении роддома №13 прекращено.

Видео: предоставлено пресс-службой вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева