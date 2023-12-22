В петербургском роддоме №10 впервые состоялась свадьба

Пара ждет первенца, на 1 марта была запланирована церемония их бракосочетания. Однако так сложилось, что беременность непростая, и Марина попала на сохранение в роддом №10.

Сегодня, 1 марта, в актовом зале петербургского родильного дома №10 впервые прошла свадьба. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по здравоохранению.

Молодожены – Марина и Михаил – познакомились много лет назад. Он – каскадер, участвовал в съемках на конюшне, где она работала тренером. Пара ждет первенца, на 1 марта была запланирована церемония их бракосочетания. Однако так сложилось, что беременность непростая, и Марина попала на сохранение в роддом №10.

Врачи побоялись отпускать девушку на свадьбу, но чтобы не портить праздник молодой семье, согласились организовать выездную церемонию бракосочетания в родильном доме. Помогал им комитет по делам записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Петербурга.

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Фото: пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга