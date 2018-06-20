В бутик-отеле на площади Ломоносова скончался 87-летний француз

Эксперты предполагают, что он умер естественной смертью.

В номере петербургской гостинице нашли мертвого француза. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Тело иностранца было найдено рано утром 11 апреля в дорогом бутик-отеле на площади Ломоносова, в архитектурном ансамбле улицы зодчего Росси. На теле мужчины не было никаких насильственных признаков смерти.

Эксперты предполагают, что он умер естественной смертью, так как ему было 87 лет. Точный ответ даст только вскрытие. Консульство Франции уже извещено об этом событии.

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Фото: Piter.TV