В петербургском океанариуме спасают выдрёнка, от которого отказалась семья

Сотрудники петербургского океанариума спасают жизнь новорожденной выдре, от которой отказалась семья. Об этом 21 сентября сообщили в заведении.
Как рассказали специалисты, несколько дней назад ветеринарам пришлось забрать выдренка от родителей. Малышка не перешла на взрослую пищу в отличии от своих братьев и сестер. Фифа к тому моменту уже практически закончила "грудное вскармливание".
Выдрёнок был слабым, вялым, потерял в весе. Сейчас малышку ветеринары откармливают козьим молоком и проводят витаминотерапию.
пресс-служба петербургского океанариума
Ранее мы писали, что в конце июня этого года пара азиатских выдр Тихон и Фифа в пятый раз стали родителями – на свет появились четыре выдры-малыша. Первое время малыши проводили время в норе вместе с родителями, а также со старшими братьями и сестрами.
Видео: ВКонтакте / Санкт-Петербургский Океанариум
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