В петербургском океанариуме спасают выдрёнка, от которого отказалась семья

Несколько дней назад ветеринарам пришлось забрать выдренка от родителей.

Сотрудники петербургского океанариума спасают жизнь новорожденной выдре, от которой отказалась семья. Об этом 21 сентября сообщили в заведении.

Как рассказали специалисты, несколько дней назад ветеринарам пришлось забрать выдренка от родителей. Малышка не перешла на взрослую пищу в отличии от своих братьев и сестер. Фифа к тому моменту уже практически закончила "грудное вскармливание".

Выдрёнок был слабым, вялым, потерял в весе. Сейчас малышку ветеринары откармливают козьим молоком и проводят витаминотерапию. пресс-служба петербургского океанариума

Ранее мы писали, что в конце июня этого года пара азиатских выдр Тихон и Фифа в пятый раз стали родителями – на свет появились четыре выдры-малыша. Первое время малыши проводили время в норе вместе с родителями, а также со старшими братьями и сестрами.

Видео: ВКонтакте / Санкт-Петербургский Океанариум