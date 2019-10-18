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В петербургском океанариуме спасают выдрёнка, от которого отказалась семья

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Несколько дней назад ветеринарам пришлось забрать выдренка от родителей.

Сотрудники петербургского океанариума спасают жизнь новорожденной выдре, от которой отказалась семья. Об этом 21 сентября сообщили в заведении. 

Как рассказали специалисты, несколько дней назад ветеринарам пришлось забрать выдренка от родителей. Малышка не перешла на взрослую пищу в отличии от своих братьев и сестер. Фифа к тому моменту уже практически закончила "грудное вскармливание". 

Выдрёнок был слабым, вялым, потерял в весе. Сейчас малышку ветеринары откармливают козьим молоком и проводят витаминотерапию.

пресс-служба петербургского океанариума

Ранее мы писали, что в конце июня этого года пара азиатских выдр Тихон и Фифа в пятый раз стали родителями – на свет появились четыре выдры-малыша. Первое время малыши проводили время в норе вместе с родителями, а также со старшими братьями и сестрами.

Видео: ВКонтакте / Санкт-Петербургский Океанариум

Теги: выдренок, петербургский океанариум
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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