Акулий детский сад появился в океанариуме Петербурга

Для обителей океанариума перестроили аквариумы.

В Санкт-Петербургском океанариуме обновили две экспозиции: "Скалистое побережье" и "Обитатели морей". Об этом 16 апреля пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Для обителей океанариума перестроили аквариумы. Отмечается, что они стали больше. Кроме того, освещение максимально приблизили к естественному.

Главной изюминкой экспозиций является акулий детский сад. В нем получится увидеть эмбрионы кошачьих акул и новорожденных детенышей.

Акулы-родители не очень заботливые, скажем прямо. Они откладывают яйца и дальше вообще не заботятся о своем потомстве. Чтобы потомство подрастало и не было съедено своими родителями и их соседями, надо их вовремя достать и отсадить. Илья Максимов, аквариумист Санкт-Петербургского океанариума

Помимо этого, новоселье отметили мурены: их аквариум стал похож на "многоквартирный дом". Эти ночные хищники хорошо уживаются друг с другом, однако предпочитают вести скрытный образ жизни – прятаться среди камней и рифов. Теперь мурены смогут и уединиться в своих "комнатах".

Ранее на Piter.TV: петербуржцам показали, как будет выглядеть океанариум в Кронштадте.

Видео: ВКонтакте / Санкт-Петербургский Океанариум