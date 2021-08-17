В петербургском океанариуме рассказали о пополнении в семье азиатских выдр

Тихон и Фифа в пятый раз стали родителями.

В конце июня этого года пара азиатских выдр Тихон и Фифа в пятый раз стали родителями – на свет появились четыре выдры-малыша. Радостной новостью поделились сотрудники заведения.

Первое время малыши проводили время в норе вместе с родителями, а также со старшими братьями и сестрами. Сейчас же выдрята подросли, и даже получили паспорт 16 августа.

Ветеринары осмотрели, чипировали, взвесили и определили пол выдрят. Оказалось, что у нас почти два килограмма счастья – по 450 г на каждого выдренка: три богатыря и одна красавица-девица. пресс-служба петербургского океанариума

В августе прошлого года у Тихона и Фифы родились четыре самочки и один самец.

Видео: ВКонтакте / Санкт-Петербургский Океанариум