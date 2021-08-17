В петербургском океанариуме рассказали о пополнении в семье азиатских выдр

В конце июня этого года пара азиатских выдр Тихон и Фифа в пятый раз стали родителями – на свет появились четыре выдры-малыша. Радостной новостью поделились сотрудники заведения.
Первое время малыши проводили время в норе вместе с родителями, а также со старшими братьями и сестрами. Сейчас же выдрята подросли, и даже получили паспорт 16 августа.
Ветеринары осмотрели, чипировали, взвесили и определили пол выдрят. Оказалось, что у нас почти два килограмма счастья – по 450 г на каждого выдренка: три богатыря и одна красавица-девица.
пресс-служба петербургского океанариума
В августе прошлого года у Тихона и Фифы родились четыре самочки и один самец.
Видео: ВКонтакте / Санкт-Петербургский Океанариум
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