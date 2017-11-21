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Две хищных рыбы из Шри-Ланки прибыли в Петербургский океанариум
Сегодня, 14:46
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alexandra08
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Две хищных рыбы из Шри-Ланки прибыли в Петербургский океанариум

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Вес двух жителей водоемов составил около 570 килограммов.

В Петербургский океанариум прибыли хищные рыбы групер из Шри-Ланки. Об этом сообщает "Мойка 78".

В Пулково инспекторы Управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль двух хищных рыб групер. Специалисты проверили необходимую документацию (ветеринарный сертификат) и внешний вид морских обитателей. Вес двух жителей водоемов Шри - Ланки составил около 570 килограммов. Теперь хищники будут находиться в Петербургском океанариуме.

В понедельник, 23 июля, Piter.TV писал о бездомной собаке, которая утонула в грязи. Животное спасли пожарные.

Фото: pixabay.com, http://www.ursn.spb.ru.

Теги: петербургский океанариум , рыбы групер , рыбы из шри ланки , управление россельхознадзора
Категории: Новости СПб

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