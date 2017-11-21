Две хищных рыбы из Шри-Ланки прибыли в Петербургский океанариум

Вес двух жителей водоемов составил около 570 килограммов.

В Петербургский океанариум прибыли хищные рыбы групер из Шри-Ланки. Об этом сообщает "Мойка 78".

В Пулково инспекторы Управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль двух хищных рыб групер. Специалисты проверили необходимую документацию (ветеринарный сертификат) и внешний вид морских обитателей. Вес двух жителей водоемов Шри - Ланки составил около 570 килограммов. Теперь хищники будут находиться в Петербургском океанариуме.

В понедельник, 23 июля, Piter.TV писал о бездомной собаке, которая утонула в грязи. Животное спасли пожарные.

Фото: pixabay.com, http://www.ursn.spb.ru.