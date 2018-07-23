В Петербурге пожарные спасли бездомную собаку, утонувшую в грязи

Испуганное животное просило о помощи.

На Дальневосточном проспекте пожарные спасли бездомного пса, который всем телом увяз в песке. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП".

Утром 23 июля на ближайшей к Дальневосточному проспекту бензоколонке работники услышали скуление собаки. Придя на место, откуда были слышны жалостливые стоны, они увидели бездомного пса, увязшего всеми лапами в песке. Испуганное животное просило о помощи, ведь само оно освободиться никак не могло: из песка торчала только голова.

На место происшествия были вызваны пожарные. Используя инструменты, они помогли собаке освободиться из "песочного плена". Пес был так испуган, что даже немного покусал своих спасителей. Как сообщили очевидцы, после своего чудесного освобождения, животное убежало от людей.

Напомним, ранее Piter.TV писал о том, что в Выборгском районе Ленобласти ради спасения голубя хозяин квартиры сломал стену.

Фото: ДТП и ЧП / Петербург / ВК.