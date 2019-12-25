В петербургском океанариуме выбирают имена для новорожденных выдрят

Все желающие могут прислать свои варианты до 30 августа.

В петербургском океанариуме предложили выбрать имена для новорожденных выдрят, которые появились на свет в июне этого года. Об этом пишет пресс-служба океанариума в социальной сети "ВКонтакте".

Потомством обзавелась пара азиатских выдр Фифа и Тихон. Пять детенышей – один самец и четыре самочки – появились в период пандемии коронавируса. Новость об их рождении некоторое время держали в секрете.

Недавно выдрята прошли первое обследование. Ветеринары океанариума осмотрели и взвесили малышей, после чего чипировали. Сейчас детенышам выбирают имена. Все желающие могут прислать свои варианты до 30 августа. 31 августа в океанариуме подведут итоги и подарят подарки людям, предложившим самые интересные имена.

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Фото: Instagram / oceanariumspb