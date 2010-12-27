В петербургской подземке рассказали, зачем эскалаторам щетки

Они нужны для того, чтобы пассажиры меньше травмировались на подъемниках.

Сотрудники петербургской подземки рассказали, зачем эскалаторам нужны щетки. Оказалось, что их устанавливают внизу балюстрады для того, чтобы пассажиры меньше травмировались на подъемниках. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен".

Одна из самых распространенных травм на эскалаторах случается в тот момент, когда мокрая обувь пассажира прикасается к неподвижной части балюстрады, особенно во время спуска на станцию. Возникающее трение останавливает ногу, из-за чего происходит ее разворот и нога может попасть в зазор между ступенью и "фартуком". Пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен"

Таким образом, когда нога пассажира упирается в щетку, человек чувствует препятствие и инстинктивно отступает.

Впрочем, некоторые пассажиры действительно думают, что щетки предназначены для чистки ступеней и обуви. Что ж, заботливому метрополитену не жалко, друзья. Пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен"

Ранее в петербургском метро рассказали, почему так неприятно пахнет на станциях.

Фото: Piter.TV