В метро Петербурга рассказали, зачем "Новочеркасской" столько выходов

На станцию ведет 12 лестничных спусков.

Сотрудники петербургского метрополитена вновь ответили на вопрос любознательных пассажиров. В этот раз они рассказали, зачем "Новочеркасской" столько входов и выходов. Ответ появился в "Яндекс.Дзен" подземки.

Вестибюль "Новочеркасской" спроектирован как подземный. Горожане могут выйти на Заневскую площадь и спуститься на станцию через 12 лестниц. К слову, столько нет ни у одного вестибюля метро в Петербурге.

Новички, впервые оказавшиеся на станции, блуждают из одного выхода к другому. Однако местным жителем подобное решение проектировщиков совсем не мешает. У каждой лестницы есть номер, поэтому пассажиры с легкостью могут запомнить нужный им вход и найти выход. Кроме того, для строительства вестибюля не пришлось искать место над землей.

Ранее мы писали, что в петербургском метро рассказали о станции, которой посвятили песню.

Фото: Википедия