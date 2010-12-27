На "Площади Восстания" и "Невском проспекте" искали восемь бомб

Анонимное сообщение не подтвердилось.

Две станции петербургского метро проверяли на наличие бомб. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Днем 7 ноября на официальный сайт ГУП "Петербургский метрополитен" с бесплатной электронной почты пришло сообщение. В нем говорилось о восьми взрывных устройствах, которые находятся на станциях "Площадь Восстания" и "Невский проспект".

Указанные станции, вестибюли осмотрели, но ничего не нашли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, IP-адрес устанавливается.

Ранее Беглов заявил о невозможности ускорить строительство новых станций метро.

Фото: Piter.TV