Беглов заявил о невозможности ускорить строительство новых станций метро

Беглов напомнил, что по плану станция "Казаковская" ("Юго-Западная") должна быть введена к 30 июня 2022 года.

Беглов заявил, что не видит возможности ускорить темпы ввода новых станций Красносельско-Калининской линии метрополитена. Так губернатор ответил на депутатский запрос Алексея Цивилева, Дениса Четырбока и Михаила Барышкникова.

Беглов напомнил, что по плану станция "Казаковская" ("Юго-Западная") должна быть введена к 30 июня 2022 года, остальные станции — в 2026-2027 годах. Если уменьшить сроки, то это приведет к удорожанию работ и к нарушению технологии строительства. Потому ускориться не получится.

Ранее "Метрострой" рассказал о ходе строительства станции "Юго-Западная".

Фото: ВК/ Метрострой. История петербургского метро