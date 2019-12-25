В петербургском лагере "Дружных" отдыхают 347 детей из Мариуполя

Для ребят из подшефного города построили дополнительные корпуса.

Сегодня, 9 июля, в лагере "Дружных" началась вторая двухнедельная смена. В ДОЛ приехали 347 воспитанников, ребят привезли из Мариуполя. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

Для детей из подшефного города построили дополнительные корпуса. Ребята смогут посещать конный клуб и контактный зоопарк.

Кроме того, вместе с юными петербуржцами они отправятся на экскурсии в Аничков дворец, Петергоф, Летний сад и Петергоф. Власти города хотят, чтобы школьники из Мариуполя познакомились с культурой города на Неве.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти начали лечение 8 пациентов из Енакиево.

Фото: pixabay