В Ленобласти начали лечение 8 пациентов из Енакиево

Известно, что среди больных есть дети.

Медики из Ленобласти взялись за пациентов из Енакиево. Сейчас в больницах Ленобласти обследования проходят пятеро детей и трое взрослых из подшефного города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации 47-го региона.

Лечение получают дети от 10 месяцев до 17 лет. У несовершеннолетних пациентов выявили неврологические и соматические заболевания. Взрослые больные имеют патологии позвоночника. Им проводят комплексную диагностику. После полного обследования пациентам предстоят операции (в случае необходимости).

Ленобласть оплачивает транспортировку и пребывание жителей Енакиево в местных больницах. Как долго будут лечить больных из подшефного города в регионе – не указано.

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Фото: Piter.tv