В Енакиево начал работу завод при поддержке администрации Ленинградской области

В Енакиево открылся новый завод по производству бетонных блоков. Проект поддержал губернатор региона Александр Дрозденко.

Ленинградская область поддержала возведение завода по производству бетонных блоков и бордюрного камня в Енакиево. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Губернатор Александр Дрозденко недавно посетил объект и отметил, что завод будет создавать необходимую продукцию для восстановительных работ в регионе. Производство практически полностью автоматизировано и разделено на два узла: бетонный и бордюрный.

Завод способен производить до 30 кубометров смеси за один час и до 170 плит за такое же время. Создание необходимых материалов для строек "на месте" ускорит восстановление инфраструктуры Енакиево, реконструкция которого началась более года назад.

Ранее сообщалось, что с начала года спрос на рабочих в Петербурге вырос на 55%.

Видео: администрация Ленинградской области