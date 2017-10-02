В петербургском дельфинарии выявили нарушения ветеринарного законодательства

Нарушения должны устранить.

Специалисты Россельхознадзора выявили нарушения ветеринарного законодательства при проверке ООО "Санкт-Петербургский дельфинарий". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Проверка проводилась в августе 2020. Было установлено, что дельфинарий не подтвердил поступление корма в электронных ветеринарных сопроводительных документах, температурный режим хранения кормов для животных и помещение для содержания морских млекопитающих находится в плохом состоянии. Отсутствовало подтверждение регулярного проведения дезинфекции и дератизации. Периодичность проведения анализа качества воды в бассейнах и вольерах для содержания животных не соблюдалась.

Россельхознадзор выдал предписание об устранении выявленных нарушений.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Россельхознадзор сжег в Петербурге санкционную продукцию из стран Евросоюза.

Фото: пресс-служба Россельхознадзора по СПб, ЛО и Псковской области