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В петербургском дельфинарии выявили нарушения ветеринарного законодательства
Сегодня, 16:24
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nadezhda_sib

В петербургском дельфинарии выявили нарушения ветеринарного законодательства

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Нарушения должны устранить.

Специалисты Россельхознадзора выявили нарушения ветеринарного законодательства при проверке ООО "Санкт-Петербургский дельфинарий". Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

Проверка проводилась в августе 2020. Было установлено, что дельфинарий не подтвердил поступление корма в электронных ветеринарных сопроводительных документах, температурный режим хранения кормов для животных и помещение для содержания морских млекопитающих находится в плохом состоянии. Отсутствовало подтверждение регулярного проведения дезинфекции и дератизации. Периодичность проведения анализа качества воды в бассейнах и вольерах для содержания животных не соблюдалась. 

Россельхознадзор выдал предписание об устранении выявленных нарушений. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Россельхознадзор сжег в Петербурге санкционную продукцию из стран Евросоюза. 

Фото: пресс-служба Россельхознадзора по СПб, ЛО и Псковской области

 

Теги: ветеринарное законодательство, дельфинарий
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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