Россельхознадзор сжег в Петербурге санкционную продукцию из стран Евросоюза

Продукты обнаружили в магазинах и на складе.

Специалисты территориального Россельхознадзора за два дня изъяли в Петербурге 232,5 кг санкционной продукции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Рейд прошел 23 и 24 сентября в пяти торговых точках и на складе временного хранения в Ленобласти. Среди запрещенной продукции ― сыр, масло, мясо, рыбная продукция. Они были произведены в странах Евросоюза.

Всю продукцию изъяли и уничтожили в соответствии с законодательством РФ. Она запрещена к ввозу по закону "Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности РФ".

Видео: пресс-служба Россельхознадзора по СПб, ЛО и Псковской области