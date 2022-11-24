В петербургском ЗакСе предложили праздновать "День Победы над милитаристской Японией"

В соответствии с ФЗ дату объединят со Днем окончания Второй мировой войны.

В четверг, 13 июля, в Законодательном собрании рассмотрели законопроект, согласно которому "День победы над милитаристской Японией" – 3 сентября – может стать официальным праздником. Об этом рассказали на официальном сайте ЗакСа.

В соответствии с ФЗ дату объединят со Днем окончания Второй мировой войны. Документ находится в первом чтении. Его подготовили единороссы Всеволод Беликов, Юрий Гладунов и Константин Чебыкин.

Таким образом, планируют изменить формулировку – со "Дня окончания Второй мировой войны" на "День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны".

Ранее мы сообщали о том, что 11 школ откроют в Петербурге ко Дню знаний.

Фото: администрация Петербурга