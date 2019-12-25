В петербургском ЗакСе попросили продлить действие всех оплаченных проездных билетов

Многие петербуржцы пожаловались, что пополнили проездные, но не успели ими воспользоваться.

В петербургском парламенте предложили продлить абсолютно все пополненные, но не использованные проездные билеты. На данный момент продление касается лишь льготных и бесплатных. С соответствующей инициативой выступил депутат Денис Четырбок.

Парламентарий подчеркнул, что получил много обращений от петербуржцев, которые пополнили свои месячные проездные, но не успели ими воспользоваться из-за объявленного режима самоизоляции. Вдобавок ко всему, именно билеты с ограниченным сроком действия не вошли в категорию обещанных к восстановлению, как льготные и проездные, которые перестали работать на время "карантина".

Речь идёт о деньгах, потеря которых крайне негативно скажется на очень многих людях, особенно на тех, чьи доходы и так уменьшились в результате соблюдения режима самоизоляции (к примеру, стоимость единого проездного билета на месяц – 3015 рублей). – заметил Четырбок несправедливость в вопросе проездных.

Депутат призвал главу комитета по транспорту продлить действие всех оплаченных и неиспользованных проездных и напомнил, что власти Москвы уже разобрались с похожей проблемой и активировали возможность действие билетов на общественный транспорт, если за весь режим самоизоляции по ним совершили не больше шести поездок.

Ранее сообщалось, что Ленобласть обеспечит жителей "на передовой" бесплатными проездными.

Фото: Piter.TV