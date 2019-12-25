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В петербургском Роспотребнадзоре не советуют есть лисички в большом количестве
Сегодня, 15:02
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В петербургском Роспотребнадзоре не советуют есть лисички в большом количестве

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При умеренном употреблении можно получить порцию полезных витаминов и аминокислот.

В петербургском Управлении Роспотребнадзора рассказали о полезных и вредных свойствах лисичек. Сейчас в Петербурге и Ленобласти их сезон, который в общей сложности длится максимум месяц.

В ведомстве отметили, что лисички являются уникальными грибами, так как они способны защищать себя от личинок насекомых. Для человека при этом вещество абсолютно безвредно. Грибы богаты витамином D, A, а также 8 аминокислотами. При этом полезные свойства есть только в диких грибах, которые выросли в лесу. 

У лисичек есть и негативные свойства. Грибы содержат трудноперевариваемую клетчатку, поэтому не стоит их употреблять в больших количествах. 

Не рекомендуют включать в рацион лисички людям, склонным к газообразованию или страдающим заболеваниями желудка, кишечника. Не стоит есть их детям до 12 лет и беременным.

Собирать грибы необходимо только в экологически чистых местах вдалеке от дорог. 

Ранее миколог опроверг новости о дефиците грибов под Петербургом. 

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Фото: Telegram / Александр Колесов. О погоде в Петербурге.

Теги: грибы, лисички, полезные свойства
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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