В петербургском Роспотребнадзоре не советуют есть лисички в большом количестве

При умеренном употреблении можно получить порцию полезных витаминов и аминокислот.

В петербургском Управлении Роспотребнадзора рассказали о полезных и вредных свойствах лисичек. Сейчас в Петербурге и Ленобласти их сезон, который в общей сложности длится максимум месяц.

В ведомстве отметили, что лисички являются уникальными грибами, так как они способны защищать себя от личинок насекомых. Для человека при этом вещество абсолютно безвредно. Грибы богаты витамином D, A, а также 8 аминокислотами. При этом полезные свойства есть только в диких грибах, которые выросли в лесу.

У лисичек есть и негативные свойства. Грибы содержат трудноперевариваемую клетчатку, поэтому не стоит их употреблять в больших количествах.

Не рекомендуют включать в рацион лисички людям, склонным к газообразованию или страдающим заболеваниями желудка, кишечника. Не стоит есть их детям до 12 лет и беременным.

Собирать грибы необходимо только в экологически чистых местах вдалеке от дорог.

Ранее миколог опроверг новости о дефиците грибов под Петербургом.

Подписывайте на нашу страницу в "ВКонтакте" и Telegram.

Фото: Telegram / Александр Колесов. О погоде в Петербурге.