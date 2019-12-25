Миколог опроверг новости о дефиците грибов под Петербургом

Эксперт считает, что грибов в местных лесах стало даже больше, чем в прошлые годы.

Синоптик Колесов удивился количеству грибов в лесах Ленобласти. Метеоролог находится в отпуске и отметил, что в Ломоносовском районе растут только лисички. Однако судить о низкой урожайности сезона слишком рано, сообщил "Невским Новостям" миколог Антон Трофимов.

Эксперт считает, что грибов в местных лесах стало даже больше, чем в прошлые годы. По его наблюдениям, в прошлые пять лет грибной слой начинался не раньше 20-х чисел августа, а в этом "все лето что-то да растет".

Да, с благородными грибами пока все грустно, но выводы делать рано и называть год неурожайным — рано. Можно объяснить их небольшое количество жаркой погодой. Антон Трофимов, миколог

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