Синоптик Колесов удивился количеству грибов в лесах Ленобласти

По словам синоптика, малое количество грибов в лесах Ленобласти не связано с погодой.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов предположил, почему в этом году так мало грибов в Ленобласти.

Метеоролог находится в отпуске и отметил, что в Ломоносовском районе растут только лисички. Остальных грибов там очень мало. Колесов выразил надежду, что еще рано расстраиваться.

По его мнению, погода тут не при чем, ведь в ней "все без изменений": тепло и дождливо. Вероятно, это связано с тем, что "лес отдыхает после двух подряд грибных лет". Колесов предположил, что необходимо беречь прошлогодние запасы.

Фото: Phere.com