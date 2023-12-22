В петербургской школе у сотрудника выявили туберкулез в "открытой" форме

Всем контактным взрослым делают флюорографию, детям – туберкулиновые пробы.

У сотрудника одной из школ Московского района обнаружили туберкулез. Как стало известно "Фонтанке" от учителей, у их коллеги "открытая форма" болезни, всех направили на обследование в тубдиспансер.

По словам главного фтизиатра Петербурга Александра Пантелеева, действительно, в коллективе сотрудников школы выявлен туберкулез с бактериовыделением (в народе называют открытым туберкулезом). В школе уже дезинфицировали помещения, идут обследования контактных людей. Всем контактным взрослым делают флюорографию, детям – туберкулиновые пробы.

Ранее стал известно, что в Петербурге снизилась заболеваемость туберкулёзом. Основной мерой по борьбе с туберкулёзом является его раннее выявление.

Фото: unsplash