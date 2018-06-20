Покойный переехал в Петербург из Северной Осетии.

В понедельник, 8 апреля, в психиатрической больнице имени Николая Чудотворца нашли труп мужчины. Об этом пишут "Невские новости", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Известно, что покойному был 51 год. Он переехал в Петербург из Северной Осетии. Внешних признаков насильственной смерти на теле умершего не обнаружено.

Тело было доставлено в морг. Судмедэкспертам предстоит выяснить причины смерти.

Ранее мы писали, что труп мужчины с простреленной головой нашли в подъезде на Просвещения.

Фото: pixabay.com