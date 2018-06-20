В понедельник, 8 апреля, в психиатрической больнице имени Николая Чудотворца нашли труп мужчины. Об этом пишут "Невские новости", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Известно, что покойному был 51 год. Он переехал в Петербург из Северной Осетии. Внешних признаков насильственной смерти на теле умершего не обнаружено.
Тело было доставлено в морг. Судмедэкспертам предстоит выяснить причины смерти.
Ранее мы писали, что труп мужчины с простреленной головой нашли в подъезде на Просвещения.
Фото: pixabay.com
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