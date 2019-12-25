В прачечной на Тамбовской улице гладильный валик сломал и поджарил руку работницы

Женщине потребовалась помощь спасателей.

В воскресенье, 10 мая, в прачечной на Тамбовской улице произошло ЧП. Как стало известно Piter.TV, в гладильный валик затянуло руку работницы. Женщина не смогла самостоятельно выбраться из западни.

На помощь потерпевшей приехали сотрудники МЧС. Женщина смогла достать руку, когда спасатели выломали валик. В результате случившегося она получила серьезные травмы.

Врачи диагностировали у нее сильный ожог руки, открытый перелом лучевой кости, локтевой кости, травматический шок. В тяжелом состоянии ее доставили в больницу.

По факту случившегося проводится проверка.

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Фото: Piter.TV