В петербургском метро рассказали про секретные выходы из подземелья

Из метро можно выйти не только через привычные вестибюли.

Выходы из петербургской подземки не ограничиваются только пассажирскими вестибюлями: у метро есть еще и вентиляционные шахты. Через них также можно выбраться на поверхность. Об этом рассказали в пресс-службе городского метрополитена.

Глубокие шахты-колодцы изначально помогают проникнуть под землю, чтобы начать строительство станции или перегонов, а после всех подземных работ становятся вентиляционными. Поверх них обычно устанавливают непримечательную будку с решетками. Сам ствол шахты может быть отдален от станции или перегонного тоннеля на десятки и сотни метров.

Вентиляционные тоннели помогают перемещать свежий воздух с земли в подземелье, чтобы в сооружениях не копились вредные газы. В этом помогают мощные вентиляторы.

Ранее в петербургском метро объяснили, почему машинисты не ждут пассажиров.

Фото: Подземка Петербурга / "ВКонтакте"