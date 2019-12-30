Как пояснили в подземке, подождать кого-то можно, если при этом не нарушается график.

Во вторник, 21 января, в петербургском метро объяснили, почему машинисты не ждут пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе подземки.

В пресс-службе отметили, что машинист может подождать пассажира. Однако зачастую предпочитает этого не делать, потому что это может вызвать "цепную реакцию" и на следующей станции соберется намного больше людей. Кроме того, поезд может отстать от графика.

Напомним, что двери в петербургском метро закрываются сразу после объявления "Осторожно! Двери закрываются".

Ранее мы сообщали о том, что вестибюли станций "Дунайская" и "Проспект Славы" изменили режим работы.

Фото:Piter.TV