В петербургский бар не пустили участника СВО

На администратора заведения составлен протокол о дискредитации армии.

В бар "Дайкири" в Петербурге не пустили участника СВО в форме. На администратора заведения составили протокол о дискредитации ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП РФ), пишет портал 78.ru.

Мужчина рассказал, что 5 июня его компании не разрешили войти в бар со словами: "В военной форме мы народ тут видеть не хотим! Покиньте помещение!". После этого в "Дайкири" правоохранители провели проверку, в ходе которой выявили нарушения. Было изъято 75 килограммов некачественных продуктов.

Отмечается, что инцидентом заинтересовался депутат Госдумы от Петербурга Михаил Романов. Он направил запросы на проверку случившегося в СК РФ и МВД России.

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Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)