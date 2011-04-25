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В петербургский бар не пустили участника СВО
Сегодня, 20:45
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В петербургский бар не пустили участника СВО

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На администратора заведения составлен протокол о дискредитации армии.

В бар "Дайкири" в Петербурге не пустили участника СВО в форме. На администратора заведения составили протокол о дискредитации ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП РФ), пишет портал 78.ru

Мужчина рассказал, что 5 июня его компании не разрешили войти в бар со словами: "В военной форме мы народ тут видеть не хотим! Покиньте помещение!". После этого в "Дайкири" правоохранители провели проверку, в ходе которой выявили нарушения. Было изъято 75 килограммов некачественных продуктов. 

Отмечается, что инцидентом заинтересовался депутат Госдумы от Петербурга Михаил Романов. Он направил запросы на проверку случившегося в СК РФ и МВД России.

Ранее на Piter.TV: вернувший с СВО "жемчужный прапорщик" получил в Петербурге Орден Мужества.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)

Теги: бар дайкири, участник сво
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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Kukolshhikova Leonida
Сегодня 21:35

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