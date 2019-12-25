В петербургских стационарах лежат почти 8 тысяч больных COVID-19 и пневмонией

За сутки в стационары поступили 326 человек.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 26 октября. Согласно документу, в стационарах лежат 7 974 человека с коронавирусом и пневмонией.

Сегодня в коронавирусных больницах свободно 33,6% коечного фонда (накануне – 36%). В стационарах находятся 7 974 человека, из них 745 человек – в реанимации, к ИВЛ подключены 379 человек. Во временном госпитале "Ленэкспо" лежат 375 человек, в "Заре" – 596 пациентов, в обсервации при пансионате "Балтиец" – 54 человека. На амбулаторном лечении с ковидом и пневмониями сейчас находятся 38 333 человека. Ранее губернатор города Александр Беглов заявил, что в Петербурге все 18 ковидных стационаров работают под большой нагрузкой.

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Петербурге с 30 октября усиливаются ограничительные меры. До 7 ноября не будут работать ТЦ, салоны красоты, фитнес-центры и бассейны. Также в Петербурге могут расширить перечень сфер с обязательной вакцинацией.

Фото: Piter.TV